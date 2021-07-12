"Борец со "злом": под Одессой пьяный "приднестровец" разбил окно магазина, продающего алкоголь (видео)

Избавить украинское село от алкоголя решили гражданин непризнанного Приднестровья. С помощью гантели, привязанной к веревке, мужчина разбил окна в магазине, который продает алкоголь в селе Нерубайское Одесской области.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал Одесса INFO.

При этом сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

После содеянного мужчина добровольно ожидал патрульных и уехал с ними. Окружающих, которые вызывали полицию он просил, чтобы приехали именно из города, а не местные правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе пляжи переполненны отдыхающими. Город стал самым дорогим и популярным курортом.

Регион продолжает быть популярным несмотря на тучи комаров и божьих коровок, которые заполонили Одесскую область.