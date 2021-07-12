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"С лопаты в два раза вкуснее бы была": в обнищавшем Донецке - очереди за бесплатной кашей (видео)

"С лопаты в два раза вкуснее бы была": в обнищавшем Донецке - очереди за бесплатной кашей (видео)
10:48 Сегодня Телеграф

В Сети появилось видео, как жители оккупированного Донбасса выстраиваются в очереди, чтобы получить бесплатную кашу и буханки хлеба для себя и соседей. 

Запись опубликовало российское сатирическое СМИ "Россия 24". 

Известно, что видео было снято в Кировском районе Донецка в июне этого года.

Десятки желающих выстраиваются друг за другом с судками и кастрюлями, куда им насыпают сваренную кашу и дают в придачу хлеб. 

Впрочем, в комментариях люди не слишком сочувствуют пенсионерам, "получающим по две пенсии" за раз. 

"С лопаты в два раза вкуснее бы была", - иронизируют интернет-пользователи, намекая на угощение россиян блинами с лопаты в Ставрополе в 2015 году. 

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ может освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена - жизни десятков тысяч людей.

Также мы писали, что в оккупированном Донецке подростки "осквернили" футболку с эмблемой так называемой "народной дружины с гербом и флагом ДНР".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 202

Все по теме:

Донецк, Видео, Очереди, Оккупированный Донбасс, раздача еды.
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