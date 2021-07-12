"С лопаты в два раза вкуснее бы была": в обнищавшем Донецке - очереди за бесплатной кашей (видео)

В Сети появилось видео, как жители оккупированного Донбасса выстраиваются в очереди, чтобы получить бесплатную кашу и буханки хлеба для себя и соседей.

Запись опубликовало российское сатирическое СМИ "Россия 24".

Известно, что видео было снято в Кировском районе Донецка в июне этого года.

Десятки желающих выстраиваются друг за другом с судками и кастрюлями, куда им насыпают сваренную кашу и дают в придачу хлеб.

Впрочем, в комментариях люди не слишком сочувствуют пенсионерам, "получающим по две пенсии" за раз.

"С лопаты в два раза вкуснее бы была", - иронизируют интернет-пользователи, намекая на угощение россиян блинами с лопаты в Ставрополе в 2015 году.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ может освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена - жизни десятков тысяч людей.

Также мы писали, что в оккупированном Донецке подростки "осквернили" футболку с эмблемой так называемой "народной дружины с гербом и флагом ДНР".