"Второй этаж" в подвале и картина с пейзажем вместо окна: в Одессе мошенники креативно подошли к разводу (видео 18+)

В Одессе 12 июля отдыхающие забронировали двухэтажную квартиру с видом на море, но попались на крючок мошенников и не получили ожидаемых условий.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х***ая Одесса".

Туристы приехали отдохнуть на Черное море и арендовали квартиру, которая в реальности не соответствовала тому, что они прежде видели на фотографиях.

Вместо обещанного второго этажа отдыхающие увидели лестницу в подвал, где устроена спальня с нарисованным окном.

Недовольные арендаторы сняли на видео, как по-настоящему выглядела "двухэтажная квартира" и поделились им в соцсети.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 12 июля в Одессе горел отель Portofino возле пляжа "Аркадия".