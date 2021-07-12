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На набережной в Одессе пылает отель (видео)

На набережной в Одессе пылает отель (видео)
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Portofino

В Одессе загорелся отель на первой береговой линии. Возгорание случилось в "Portofino Hotel Beach Resort", который расположен на Трассе здоровья неподалеку от пляжа "Аркадия". 

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Также в сети появилось видео пожара. Столб дыма виден издалека. 

В комментариях к видео пользователи отмечают, что пожар быстро потушили. Его причиной стал загоревшийся кондиционер. 

комментарий к пожару

коммент одесса

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с возвращением летней жары в Украину одесские пляжи пользуются популярностью - найти на них свободное место сложно. 

Также, в Одесской области пьяный мужчина решил бороться с алкоголем весьма необычным образом.

Пляж "Аркадия" в последнее время часто становится героем новостей. Не так давно его атаковали водоросли

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 387

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Одесса, Пожар, Отель.
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