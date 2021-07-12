На набережной в Одессе пылает отель (видео)

В Одессе загорелся отель на первой береговой линии. Возгорание случилось в "Portofino Hotel Beach Resort", который расположен на Трассе здоровья неподалеку от пляжа "Аркадия".

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Также в сети появилось видео пожара. Столб дыма виден издалека.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что пожар быстро потушили. Его причиной стал загоревшийся кондиционер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с возвращением летней жары в Украину одесские пляжи пользуются популярностью - найти на них свободное место сложно.

Также, в Одесской области пьяный мужчина решил бороться с алкоголем весьма необычным образом.

Пляж "Аркадия" в последнее время часто становится героем новостей. Не так давно его атаковали водоросли.