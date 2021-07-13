Ранение 9-летнего ребенка на Житомирщине: военный не признал свою вину, мальчик - в тяжелом состоянии

Правоохранители 13 июля подтвердили причастность военнослужащего к стрельбе, произошедшей 12 июля в г. Новоград-Волынский Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона на странице в Facebook.

Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Вину мужчина не признал, но заявил, что сделал это по неосторожности.