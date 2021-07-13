Ранение 9-летнего ребенка на Житомирщине: военный не признал свою вину, мальчик - в тяжелом состоянии

Правоохранители 13 июля подтвердили причастность военнослужащего к стрельбе, произошедшей 12 июля в г. Новоград-Волынский Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона на странице в Facebook.
Задержанному вручили уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
Вину мужчина не признал, но заявил, что сделал это по неосторожности.
По согласованию со специализированной прокуратурой, сегодня в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно правоохранители проводят другие следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств события, а также проверяют причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.
Досудебное расследование продолжается, сообщают в прокуратуре.
Что касается раненого мальчика, его состояние стабильно тяжёлое. Он находится в больнице без сознания.
Ранее "Телеграф" сообщал о деталях инцидента на Житомирщине, где военнослужащий ранил мальчика.
Также напоминаем о том, как в городе Днепр мужчина связал детей своей сожительницы и перерезал горло двухлетнему мальчику - ребенка не удалось спасти.