В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео

В Днепре в центре города девушка переходила улицу и провалилась по шею в яму с водой. Об этом передает "Информатор", публикуя видео с места происшествия.

Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого. Видно, что из-под земли возле перехода била вода. Вероятно прохожая хотела перепрыгнуть "фонтан", но провалилась в воду. На помощь ей пришли коммунальщики.

Кроме того, в среду в Днепре засняли на видео еще одно происшествие, но уже на улице Жуковского. Адвокат Станислав Сичеславский сообщил на своей странице в Facebook, что утром сотрудники местного водоканала откачивали воду из люка. А вот днем рядом с этим люком провалилась тротуарная плитка под колеса машины.

Напомним, в Киеве обвалилась часть моста и рухнула на авто. Проспект Победы встал в пробке. По информации правоохранителей, начала осыпаться часть бетонного защитного слоя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре на одной из улиц собака напала на прохожую. В сети опубликовали видео с места инцидента. Пользователи возмущены отсутствием намордника.