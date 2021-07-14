Поездка в миграционку и заключение в ресторане: чем закончилась "чеченская свадьба" под Одессой

В Одесской области в селе Фонтанке, где сегодня произошла стрельба, гостей со свадьбы увезли на проверку в миграционную службу. Об этом передает Telegram-канал "7 канал Одесса".

Сообщается, что после произошедшего присутствующих на мероприятии в ресторане "Море" погрузили в автобус. По данным канала, их везут в миграционную службу, чтобы проверить легальность нахождения в стране.

"Сами задержанные говорят, что не имеют отношения к стрелкам, а действия полиции незаконны", - отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что женщины и дети находятся в ресторане, и их якобы не выпускают правоохранители.

В сообщении канала утверждают, что в скорой помощи находится мужчина, который пострадал при задержании.

Напомним, в Одесской области в селе Фонтанка неизвестные открыли стрельбу прямо посреди улицы. На видео, опубликованном в соцсети, можно увидеть, как мужчина стреляет из оружия в воздух. Кроме того, заснят так называемый дрифт нескольких авто.

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