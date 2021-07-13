Подстреленного военным на Житомирщине 9-летнего мальчика экстренно вертолетом доставили в Киев (фото, видео)

В Житомирской мальчика, которого ранил военнослужащий 12 июля, из местной больницы доставили в Киев на вертолете авиации Министерства внутренних дел Украины. Об этом МВД информирует в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 9-летний мальчик, житель Новоград-Волынского, был транспортирован с тяжелым огнестрельным ранением. Состоянием ребенка займутся медики Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Как заявил начальник полиции Житомирщины Юрий Олейник, правоохранители сделали для спасения ребенка все, что от них зависело.

"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности Министерства внутренних дел", - сказал он.

Пострадавший мальчик, по словам медиков, находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего лечения в специализированном учреждении.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Кременчуге произошла трагедия в компании детей, которые пили водку на пляже. Известны подробности.

Также мы писали, что в Одесской области свел счеты с жизнью сержант 28 бригады Вооруженных сил Украины. Это произошло незадолго после звонка жене.