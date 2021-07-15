Стали известны "герои" нашумевшей "кавказской свадьбы" под Одессой (фото, видео)

Стрельбой на свадьбе запомнится селу Фонтанка под Одессой свадьба Чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева. Он выигрывал Чемпионаты Украины в 2013, 2016 2017 и 2020 годах.

Об этом сообщает 24 канал.

Магомед Закариев - одессит чеченского происхождения, многократный победитель и призер спортивных состязаний. С 7 лет занимается спортом. Его семья переехала в Украину из Грозного (Чечня).

На его свадьбе стрельбу в воздух открыл один из гостей. По информации из местных Телеграм-каналов это Кирилл Крамаренко.

22-летнего парня задержали. По словам полиции он понесет наказание согласно действующему законодательству. Ему угрожает от 3 до 7 лет ограничения свободы.

Крамаренко уже записал видео с извинениями.

Правоохранители о стрельбе на свадьбе узнали из соцсетей. Был введен план "Перехват". Также установили водителя, который создавал аварийную ситуацию - ему грозит административная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что гостей забрали в миграционку.