Крысы в общежитии - как живут одесские студенты (видео)

В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества (ОГАТРиК) расплодились грызуны.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху***вая Одесса".
Крысы расплодились так, что выходят в поисках еды среди дня из подвала, где обитают. Наблюдать их могут все желающие сзади здания.
Полчища серых грызунов оккупировали общежитие государственной академии по улице Новосельского 74/76 .
По словам автора видео, крыс буквально тысячи, они уже начали залазить в жилые помещения. Дворники, руководство общежития и местные власти ничего не предпринимают.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в колбасе одесского мясокомбината обнаружили крысиные конечности.
Также в Одесской области произошла стрельба на чеченской свадьбе - детали и фото с места происшествия.