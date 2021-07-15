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Крысы в общежитии - как живут одесские студенты (видео)

Крысы в общежитии - как живут одесские студенты (видео)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Скриншот

В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества (ОГАТРиК) расплодились грызуны. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху***вая Одесса". 

Крысы расплодились так, что выходят в поисках еды среди дня из подвала, где обитают. Наблюдать их могут все желающие сзади здания.

Полчища серых грызунов оккупировали общежитие государственной академии по улице Новосельского 74/76 .

По словам автора видео, крыс буквально тысячи, они уже начали залазить в жилые помещения. Дворники, руководство общежития и местные власти ничего не предпринимают. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в колбасе одесского мясокомбината обнаружили крысиные конечности. 

Также в Одесской области произошла стрельба на чеченской свадьбе - детали и фото с места происшествия. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 215

Все по теме:

Одесса, Грызуны, Крысы, Общежитие.
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