"Ням-ням деликатес": в колбасе скандального мясокомбината нашли новую "начинку" (фото, видео)

Мясоколбасная продукция одесского комбината Гармаш после того как в их колбасах "Домашней" и "Итальянской" были обнаружены червяки, не угомонился с сюрпризами: в колбасе "Золотистой" покупатель обнаружил лапы крыс.

Фото и видео колбасы с добавками опубликовал на своей странице Facebook военный Олег Гаврилов.

"И мы должны такое есть. Нас на фронте так не кормили", - возмущается он.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий ножом после небольших стараний действительно достает крысиные конечности. Прием в колбасу они попали не фрагментами или частями, а целыми.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика!

Без отвращения на подобное смотреть просто невозможно.

"Ням-ням деликатес", "П**дец! Уголовное дело на производителя надо заводить!", "Есть какие-то ещё детали кроме лап?", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", сеть супермаркетов "Сильпо" изъяла продукцию мясокомбината "Гармаш" после скандала с нахождением червяка в колбасе "Домашняя".