В Одессе среди ночи мужчина покромсал бездомного за нецензурное обращение к даме (видео)

В Одессе мужчина напал с ножом на бездомного, когда тот нецензурного обратился к его жене, как сообщается в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

По данным канала, поножовщина произошла ночью около парковки в микрорайоне Радужный.

В то же время, Telegram-канал "Курс Одесса" сообщает, что два бездомных между собой и что-то не поделили, один из них разбил бутылку и стеклом порезал другого. Сообщается, что на месте работают правоохранители и медики. В аудиозаписи, прикрепленной к публикации канала, говорится, что бездомные в этом доме живут много лет, но полиция на просьбы жителей убрать "соседей" не реагирует.

Напомним, стали известны "герои" нашумевшей "кавказской свадьбы" под Одессой. Так, стрельбой на свадьбе запомнится селу Фонтанка под Одессой свадьба Чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева. Он выигрывал Чемпионаты Украины в 2013, 2016 2017 и 2020 годах.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Киеве история с бездомным, который насилует собак, взволновала сеть. Женщине удалось выкупить щенка, который у него был. Однако она уверена, что теперь бездомный ищет себе новую "жертву" среди животных.