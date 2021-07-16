В Каменец-Подольском взорвалась граната: среди пострадавших маленький ребенок (видео)

В Хмельницкой области в Каменец-Подольском взорвалось неизвестное устройство, вероятно это была граната. Об этом информирует Национальная полиция Украины на официальном сайте.

ЧП произошло в четверг, 15 июля, около 19.00 по улице Розвадовского. Сообщается, что люди услышали звуки, похожие на выстрелы. По данным полиции, это был взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты.

Из-за взрыва получили травмы шесть человек, среди них - 4-летний ребенок. Всех доставили в больницу. По данным "Суспильного", ребенка госпитализировали в реанимацию, медики заявляют о состоянии средней тяжести.

В полиции задержали подозреваемого в совершении взрыва. Предварительно сообщается, что он пребывал в нетрезвом виде.

Как ранее сообщал "Телеграф", на Житомирщине произошло ранение 9-летнего ребенка. Военный не признал свою вину. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Напомним, кровавый теракт произошел в Могадишо. Смертник подорвал себя в начиненной взрывчаткой машине на оживленном перекрестке. Появились фото и видео с места событий.