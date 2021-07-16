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Не справилась с проблемами в семье и на работе: в Киеве полицейские спасли девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста (видео)

Не справилась с проблемами в семье и на работе: в Киеве полицейские спасли девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста (видео)
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Патрульные в Киеве спасли женщину, которая пыталась покончить с собой. 

Об этом информирует пресс-служба МВД. 

Сообщение о женщине, которая намеревается спрыгнуть с моста Патона, поступило ночью от прохожего. 

"Патрульные Максим Кравец и Александр Пышнюк мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина", - сказано в сообщении. 

22-летняя женщина сообщила полицейским, что не хочет жить из-за проблем с работой и семьей. Тем не менее, полицейским удалось найти необходимые слова и снять девушку с моста, а затем передать врачам. 

Как сообщалось ранее, в Одессе бездомный обругал женщину матерными словами, после чего пришел ее муж и нанес тому несколько ударов ножом.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Полиция.
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