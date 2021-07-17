Грозит до 10 лет: в Киеве взялись за пьяного водителя, разбившемуся с друзьями на Березняках

В Киеве взяли под стражу на два месяца водителя иномарки, который в ночь на 17 июля 2021 совершил смертельное ДТП на ул. Березниковской в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.
Напоминаем о подробностях ДТП на Березняках в Киеве 17 июля.
По данным следствия, 43-летний водитель автомобиля «Ford Fusion» во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигался с превышением скорости. Поэтому он не смог среагировать на закругления проезжей части, связался с бордюрным камнем, и , выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. В дальнейшем автомобиль, находясь в неуправляемом состоянии, улетел на проезжую часть и остановился.
Впоследствии ДТП 20-летняя пассажир автомобиля получила травмы, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре умерла.
Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.
Также ранее "Телеграф" сообщал о том, как во Львовской области несовершеннолетний врезался на легковом автомобиле в грузовик - погибла 16-летняя девушка и 22-летний владелец авто.