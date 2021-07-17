Грозит до 10 лет: в Киеве взялись за пьяного водителя, разбившемуся с друзьями на Березняках

В Киеве взяли под стражу на два месяца водителя иномарки, который в ночь на 17 июля 2021 совершил смертельное ДТП на ул. Березниковской в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.

Напоминаем о подробностях ДТП на Березняках в Киеве 17 июля.

По данным следствия, 43-летний водитель автомобиля «Ford Fusion» во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,67 промилле алкоголя в крови) и двигался с превышением скорости. Поэтому он не смог среагировать на закругления проезжей части, связался с бордюрным камнем, и , выехав за пределы проезжей части, врезался в дерево. В дальнейшем автомобиль, находясь в неуправляемом состоянии, улетел на проезжую часть и остановился.