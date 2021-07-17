Катер опрокинуло ветром: в Киеве любитель парасейлинга завис над рекой без возможности спуститься (видео)

В Киев после периода длительной жары и засухи пришло резкое изменение погоды. Так мощный ветер с дождем разогнал посетителей комплекса "Osocor Residence" и разметал кровати, шезлонги и зонты.

Однако еще более жуткий случай случился на Оболони, где мужчина занимавшийся парасейлингом завис в небе без возможности спуститься на землю.

Как сообщают местные телеграм-каналы, катер, к которому был прикреплен параплан, перевернулся в воде, а сильные порывы ветра подняли любителя экстремального времяпровождения высоко в небо и не позволяли другим оказать бедолаге помощь.

Чем закончилась история парашютиста не сообщается.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что 18 июля почти по всей территории Украины погода будет по-летнему теплой и сухой. Осадки ожидаются лишь в западных регионах, там местами возможны ливни и грозы.