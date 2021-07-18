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В Затоке нашли мертвым 13-летнего мальчика через сутки после утопления его отца (фото)

В Затоке нашли мертвым 13-летнего мальчика через сутки после утопления его отца (фото)
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф

Около полудня воскресенья, 18 июня, в Затоке Одесской области на пляже нашли тело 13-летнего мальчика из Черкасской области, который пропалсутками ранее.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

Тело мертвого ребенка увидели отдыхающие у базы отдыха "Гавань" и сообщили об этом спасателям.

Ранее, 17 июля, на берег выбросило тело 49-летнего отца утонувшего мальчика.  Его обнаружили сотрудники спасательного поста на пляже базы отдыха "Ирина". Ребенка же море выбросило только через сутки после ЧП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на пляже 4 часа лежал труп мужчины, а люди продолжали рядом отдыхать.

Также в ГСЧС информировали, что с начала года на водоемах утонули 665 человек - 70 из них дети.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Пляж, Одесская область, Утонувшие подростки, Затока, Утопленник.
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