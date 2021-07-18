В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)

В Запорожской области в курортном городке Кирилловка тело девочки после купания в Азовском море покрылось красными пятнами. Родственники ребенка считают, что это могут быть ожоги от медуз.

Об этом сообщает мелитопольское интернет-издание "Местные Вести".

Инцидент произошел 17 июля на одном из пляжей в Кирилловке. Ребенок пошел купаться в море, а на берег вышел с красными жгучими пятнами на теле.

Хотя во время купания медуз видно не было, родные девочки считают, что красные пятна появились именно от морских существ. Они подозревают, что такую реакцию на теле ребенка спровоцировали остатки медуз.

Другие отдыхающие также говорят, что вода на Азовском море местами похожа на желеобразную массу, поэтому аллергические реакции и раздражения здесь не редкость.

Стоит отметить, что за последние годы действительно обострилась проблема с катастрофическим увеличением количества медуз в Черном и Азовском морях. Это негативно влияет на состояние пляжей и уровень отдыха, отмечают местные СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 12 июля в Примпосаде Запорожской области медуз собирали и вывозили тачками - вызвали даже экскаватор.

Также напоминаем о том, как украинская блогер показала пляжи в Затоке Одесской области, которые атаковали водоросли.