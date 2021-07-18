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На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП

На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

В Сумской области в ночь на 18 июля неизвестные напали на пограничный пост и избили двух бойцов ГПСУ

Как сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе СБУ к нападению причастны двое ее сотрудников. 

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо", - отметили в СБУ. 

Отмечается, что оба сотрудника отстранены от исполнения своих должностных обязательств на время проведения расследования. 

В СБУ обещают и в дальнейшем сотрудничать со следствием и помочь в привлечении к ответственности всех причастных к инциденту "безотносительно к должностям и фамилиям". 

В ГПСУ после нападения заявили, что оба пострадавших пограничника находятся в удовлетворительном состоянии и отметили, что расценивают это, как акт запугивания. 

Как сообщалось ранее, в Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину, переехал ногу полицейской и побил ее напарника.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СБУ, Сумская область, ГПСУ.
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