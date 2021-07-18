На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП

В Сумской области в ночь на 18 июля неизвестные напали на пограничный пост и избили двух бойцов ГПСУ.

Как сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе СБУ к нападению причастны двое ее сотрудников.

"СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо", - отметили в СБУ.

Отмечается, что оба сотрудника отстранены от исполнения своих должностных обязательств на время проведения расследования.

В СБУ обещают и в дальнейшем сотрудничать со следствием и помочь в привлечении к ответственности всех причастных к инциденту "безотносительно к должностям и фамилиям".

В ГПСУ после нападения заявили, что оба пострадавших пограничника находятся в удовлетворительном состоянии и отметили, что расценивают это, как акт запугивания.

Как сообщалось ранее, в Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину, переехал ногу полицейской и побил ее напарника.