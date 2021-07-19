Фура протаранила полицейскую машину - один из копов погиб на месте (фото)

Минувшей ночью на трассе М-14 "Одесса — Мелитополь – Новоазовск" водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине автомобиль правоохранителей, в результате чего погиб сотрудник полиции Дмитрий Сапога.

Об этом в понедельник, 19 июля, на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

"Предварительно, около 2 часов инспектор как раз остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и осуществил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был у авто", — говорится в сообщении.

Патрульный получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.

По информации пресс-службы ведомства, погибший нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У него остались родители, сестра и брат.

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