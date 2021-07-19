Дождь работе не помеха: в Киеве коммунальщики поливали клумбы и укладывали асфальт, несмотря на погоду (видео)

На Киев обрушился сильный дождь, а местами город засыпает градом. Однако какой бы суровой не была погода, а это не повод отлынивать от выполнения своей работы.
Видимо так посчитали работник коммунальной службы, который на улице Милютенка решил, что сейчас самое время полить клумбы.
Кадрами поделился телеграм-канал "Киев Оперативный".
В сообщении не указано, получил ли работник премию за стремление несмотря ни на что исполнить свои рабочие обязанности, но пользователи сети его старания оценили.
В комментариях к записи пользователи удивились, что по этой погоде никто не укладывает асфальт. Видимо, дорожники в Пуще-Водице решили исправить этот косяк и приступили к работе.
Как сообщалось ранее, дождем в Киеве затопило несколько станций метрополитена.
Из-за этого их пришлось закрывать для пассажиров, а на "Берестейской" даже опустили гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.