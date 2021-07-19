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Дождь работе не помеха: в Киеве коммунальщики поливали клумбы и укладывали асфальт, несмотря на погоду (видео)

Дождь работе не помеха: в Киеве коммунальщики поливали клумбы и укладывали асфальт, несмотря на погоду (видео)
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На Киев обрушился сильный дождь, а местами город засыпает градом. Однако какой бы суровой не была погода, а это не повод отлынивать от выполнения своей работы. 

Видимо так посчитали работник коммунальной службы, который на улице Милютенка решил, что сейчас самое время полить клумбы. 

Кадрами поделился телеграм-канал "Киев Оперативный". 

В сообщении не указано, получил ли работник премию за стремление несмотря ни на что исполнить свои рабочие обязанности, но пользователи сети его старания оценили. 

В комментариях к записи пользователи удивились, что по этой погоде никто не укладывает асфальт. Видимо, дорожники в Пуще-Водице решили исправить этот косяк и приступили к работе. 

Как сообщалось ранее, дождем в Киеве затопило несколько станций метрополитена

Из-за этого их пришлось закрывать для пассажиров, а на "Берестейской" даже опустили гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 401

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Киев, Погода, Дожди, Асфальт, Грозы.
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