Дождь работе не помеха: в Киеве коммунальщики поливали клумбы и укладывали асфальт, несмотря на погоду (видео)

На Киев обрушился сильный дождь, а местами город засыпает градом. Однако какой бы суровой не была погода, а это не повод отлынивать от выполнения своей работы.

Видимо так посчитали работник коммунальной службы, который на улице Милютенка решил, что сейчас самое время полить клумбы.

Кадрами поделился телеграм-канал "Киев Оперативный".

В сообщении не указано, получил ли работник премию за стремление несмотря ни на что исполнить свои рабочие обязанности, но пользователи сети его старания оценили.

В комментариях к записи пользователи удивились, что по этой погоде никто не укладывает асфальт. Видимо, дорожники в Пуще-Водице решили исправить этот косяк и приступили к работе.

Как сообщалось ранее, дождем в Киеве затопило несколько станций метрополитена.

Из-за этого их пришлось закрывать для пассажиров, а на "Берестейской" даже опустили гермозатвор, чтобы вода не попала на пути.