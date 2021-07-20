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В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья

В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
20:56 Сегодня Телеграф ГСЧС

Концентрация газов на территории предприятия "Рівнеазот", где ранее во вторник произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами, ниже предельной нормы.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5 - 0,8 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации - 1,5 мг / м куб", - отмечают в Службе.

Ривнеазот_ГСЧС_2

В ГСЧС подчеркнули, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

При этом для дежурства от Госслужбы по ЧС на предприятии оставили 15 человек и 4 единицы техники.

Ривнеазот_ГСЧС_3

Стоит отметить, что оксид азота токсичен. Он раздражает глаза, кожу и слизистые оболочки, а при вдыхании вызывает серьезное отравление. Первые его признаки — головная боль и боль в животе, кашель, сонливость, тошнота и головокружение.

При серьезных отравлениях у пострадавших отмечается помутнение сознания, а также посинение губ и ногтей, состояние, сходное с отравлением угарным газом. Это происходит потому, что и угарный газ, и оксиды азота, соединяясь с гемоглобином крови, способствуют образованию метгемоглобина, который в отличие от гемоглобина не может переносить кислород.

Такое отравление может произойти только при очень высокой концентрации оксидов азота либо в закрытом помещении.

В тяжелых случаях могут наступить потеря сознания и судороги.

Вдыхание оксида азота даже в концентрациях ниже пороговых может привести к отеку легких.

Ранее о том, что ЧП уже ликвидировано, жертв и пострадавших нет, сообщали в МВД Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Газ, Авария, Норма, ГСЧС, Концентрация, Ривнеазот, замеры.
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