Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу

Открывшего 14 июля стрельбу в воздух на свадьбе у чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева в селе Фонтанка Одесской области Кирилла Крамаренко выпустили из следственного изолятора под залог в размере около 200 тыс. грн.

Об этом сообщает во вторник, 20 июля, со ссылкой на областную прокуратуру местное интернет-издание "Думская".

Крамаренко стал единственным задержанным на свадьбе, которого после инцидента арестовали и отправили в СИЗО. Всего же тогда спецназ "скрутил" 47 представителей чеченской диаспоры, гулявших на свадьбе.

Вместе с тем, пишет издание, чеченская диаспора области обвиняет правоохранителей в предвзятом отношении. Так, председатель диаспоры в Одесской области Мусса Келоев утверждает, что после инцидента из страныпытаются депортировать несколько десятков его соотечественников.

"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать", - рассказал Келоев в эфире "Думской.TV".

Напомним, что 14 июля праздновал свою свадьбу Магомед Закариев – чемпион Украины по вольной борьбе. Его друг Кирилл Крамаренко открыл стрельбу в воздух из охотничьего карабина, чем взбудоражил окружающих. После случившегося полиция объявила план "Перехват", задержанных мужчин повезли в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины.