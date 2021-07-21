Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
В ГСЧС говорят, что концентрация окиси азота в воздухе на "Рівнеазоте" ниже предельной: что это и чем опасно для здоровья
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
Итоги дня 20 июля: ЧП на химзаводе в Ровно, падение Bitcoin, полет Безоса в космос
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
"Вопрос нескольких лет": в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине отменят воинский призыв
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу

Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф

Открывшего 14 июля стрельбу в воздух на свадьбе у чемпиона Украины по вольной борьбе Магомеда Закариева  в селе Фонтанка Одесской области Кирилла Крамаренко выпустили из следственного изолятора под залог в размере около 200 тыс. грн.

Об этом сообщает во вторник, 20 июля, со ссылкой на областную прокуратуру местное интернет-издание "Думская".

Крамаренко стал единственным задержанным на свадьбе, которого после инцидента арестовали и отправили в СИЗО. Всего же тогда спецназ "скрутил" 47 представителей чеченской диаспоры, гулявших на свадьбе.

Вместе с тем, пишет издание, чеченская диаспора области обвиняет правоохранителей в предвзятом отношении. Так, председатель диаспоры в Одесской области Мусса Келоев утверждает, что после инцидента  из страныпытаются депортировать несколько десятков его соотечественников.

"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать", - рассказал Келоев в эфире "Думской.TV".

Напомним, что 14 июля праздновал свою свадьбу Магомед Закариев – чемпион Украины по вольной борьбе. Его друг Кирилл Крамаренко открыл стрельбу в воздух из охотничьего карабина, чем взбудоражил окружающих. После случившегося полиция объявила план "Перехват", задержанных мужчин повезли в миграционную службу, чтобы проверить, легально ли они находятся на территории Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 207

Все по теме:

Свадьба, Стрельба, Чеченцы, Чеченская диаспора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
03 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
04 Люди застряли в метро по грудь в воде: в Китае за час выпало 200 мм осадков (видео)
05 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелявший на &quot;чеченской свадьбе&quot; под Одессой вышел на свободу
Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь