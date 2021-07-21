От удара развернуло и несло задом по дороге: в Борисполе попал в ДТП Porsche (видео)

В среду 21 июля около 7 утра в Борисполе Киевской области произошло ДТП автомобиля Porsche и светофора. Движение затруднено.

Видео с камер наблюдения разместила Патрульная полиция Киева в официальном Телеграм канале.

Предварительно, водитель не справился с управлением автомобилем и от удара его развернуло и понесло по дороге. Инцидент произошел на улице Киевский шлях, 68. К счастью, кроме светофора, пострадавших нет.

Патрульная полиция работает на месте происшествия, составляет протокол и регулирует движение. Также правоохранители напоминают быть аккуратными на дороге. На видео видны лужи - в Киеве и области прошли дожди - последствия непогоды в столице парализовали две станции метро.

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