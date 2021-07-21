В центре Днепра утром прогремел взрыв (фото)

В Днепре в Соборном районе города прогремел взрыв в жилом доме. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба полиции региона на странице в Facebook.

По информации ведомства, сегодня утром в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе Днепра. В результате взрыва в доме выбило стекла окон.

"Правоохранители сейчас на месте происшествия. В результате взрыва жертв нет", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи. Все обстоятельства мероприятия устанавливаются. Кроме того, в связи с инцидентом решается вопрос об открытии уголовного производства.

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