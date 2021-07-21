Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Зеленский начал войну за Нацгвардию: зачем ему это нужно и почему это плохая затея
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Должна была стать "оружием" против новых штаммов: у антиковидной вакцины нашли серьезную побочку
Должна была стать "оружием" против новых штаммов: у антиковидной вакцины нашли серьезную побочку
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)

Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Утром, 21 июля, в сети появилось видео виновницы взрыва, который произошел 20 июля на заводе "Ровноазот". Из-за него  в воздух выбросило облако желтого смога, что немало напугало не только жителей г. Ровно и Ровенской области, но и всю Украину.

На видео видно, что труба на химзаводе сильно разорвалась, поэтому азотная кислота оказалась снаружи.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Типове Рівне (@tipove_rivne)

 Днем ранее городской голова Ровно Виталий Коваль сообщал на странице в Facebook, что утечка произошла вследствие остановки агрегата цеха азотной кислоты. 

В селах возле "Ровноазота" и на окраине города Госэкоинспекция отобрала пробы почв. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Мальованый.

"Вчера и сегодня осуществляется исследование почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия ЗАО" Ровноазот ", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ровно - со стороны луцкого кольца", - сообщил он.

Мальованый также отметил, что после аварии на предприятии туда выехали инспекторы экоинспекции и зафиксировали, что загрязняющие вещества перестали поступать в воздух. Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции Полесского округа также сообщили, что показатели в рамках допустимых концентраций.

По состоянию на утро 21 июля в ГСЧС сообщили, что мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет, говорят в Службе.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в китайской провинции произошел взрыв на алюминиевой фабрике, который спровоцировал пожар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 314

Все по теме:

Ровно, Взрыв, Труба, Ровноазот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
03 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
04 Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
05 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые детали о взрыве &quot;Ровноазот&quot;: в сети показали виновницу аварии (видео)
Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
&quot;Дельта&quot; - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь