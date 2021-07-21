Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)

Утром, 21 июля, в сети появилось видео виновницы взрыва, который произошел 20 июля на заводе "Ровноазот". Из-за него в воздух выбросило облако желтого смога, что немало напугало не только жителей г. Ровно и Ровенской области, но и всю Украину.

На видео видно, что труба на химзаводе сильно разорвалась, поэтому азотная кислота оказалась снаружи.

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Днем ранее городской голова Ровно Виталий Коваль сообщал на странице в Facebook, что утечка произошла вследствие остановки агрегата цеха азотной кислоты.

В селах возле "Ровноазота" и на окраине города Госэкоинспекция отобрала пробы почв. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Мальованый.

"Вчера и сегодня осуществляется исследование почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия ЗАО" Ровноазот ", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ровно - со стороны луцкого кольца", - сообщил он.

Мальованый также отметил, что после аварии на предприятии туда выехали инспекторы экоинспекции и зафиксировали, что загрязняющие вещества перестали поступать в воздух. Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля инспекции Полесского округа также сообщили, что показатели в рамках допустимых концентраций.

По состоянию на утро 21 июля в ГСЧС сообщили, что мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет, говорят в Службе.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в китайской провинции произошел взрыв на алюминиевой фабрике, который спровоцировал пожар.