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Синоптики предупредили о "подкисленных дождях" из-за ЧП на химзаводе в Ровно

Синоптики предупредили о "подкисленных дождях" из-за ЧП на химзаводе в Ровно
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Facebook

После аварии на химзаводе "РовноАзот" (Ровно) во вторник, 20 июля, в воздух поднялась большая оранжевая туча закиси азота, который уже выпал в регионе или выпадет в скором времени вместе с дождями.

Об этом предупредили на своей страничке в Facebook в Укридрометцентре.

Синоптики успокаивают украинцев: угрозы для жизни и здоровья населения в связи с ЧП нет. При этом в гидрометцентре все же признают, что закись азота попала в атмосферу и рассеялась лишь локально, а некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны.

"Поэтому, в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Ранее "Телеграф" писал о подробностях взрыва на заводе "РовноАзот".

Спустя несколько часов в МВД Украины сообщили о ликвидации аварии и отсутствии жертв и пострадавших.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 249

Все по теме:

Ровенская область, Химзавод, Авария, Укргидрометцентр, Кислотные дожди, Ровноазот.
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