Спустя месяц в Харькове так и не смогли найти виновника отравления 90 человек суши

Основной причиной вспышки кишечной инфекции стали суши, но источник инфекции спустя больше месяца так и не найден. Первые жертвы суши от ресторана "Якитория" в Харькове попали в больницу еще 17 июня.

Про то, что установить источник заражения не удалось, рассказали в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

Заболели после посещения ресторана "Якитория" 90 человек. У половины из них сальмонеллез поставили клинически, у половины нашли в анализах.

Также возбудителя - культуры сальмонелл нашли на разделочной доске и в готовых блюдах. Анализ показал, что у них один источник. Кроме сальмонелл нашли также стафилококк.

Установить откуда взялась сальмонелла не удалось. Во время расследования не смогли установить количество сотрудников и тех, кто непосредственно работал в заведении и взять у них анализы.

Ранее "Телеграф" писал, что владельцы сети заведений перестали помогать пострадавшим с лечением.