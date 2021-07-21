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Спустя месяц в Харькове так и не смогли найти виновника отравления 90 человек суши

Спустя месяц в Харькове так и не смогли найти виновника отравления 90 человек суши
15:48 Сегодня Телеграф Якитория

Основной причиной вспышки кишечной инфекции стали суши, но источник инфекции спустя больше месяца так и не найден. Первые жертвы суши от ресторана "Якитория" в Харькове попали в больницу еще 17 июня.

Про то, что установить источник заражения не удалось, рассказали в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

Заболели после посещения ресторана "Якитория" 90 человек. У половины из них сальмонеллез поставили клинически, у половины нашли в анализах. 

Также возбудителя - культуры сальмонелл нашли на разделочной доске и в готовых блюдах. Анализ показал, что у них один источник. Кроме сальмонелл нашли также стафилококк. 

Установить откуда взялась сальмонелла не удалось. Во время расследования не смогли установить количество сотрудников и тех, кто непосредственно работал в заведении и взять у них анализы. 

Ранее "Телеграф" писал, что владельцы сети заведений перестали помогать пострадавшим с лечением. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Отравление, Харьков, Сальмонелла, Якитория.
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