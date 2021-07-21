Еще один украинский военный выбыл с передовой, подорвавшись на Донбассе

Сегодня, 21 июля, на Донбассе в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Север" пострадал военный, подорвавшись на неизвестном минном устройстве.

Об этом ОТГ "Север" сообщила в Facebook.

Как стало известно, военнослужащий Объединённых сил получил ранение в результате подрыва. Защитнику была оказана медицинскую помощь, после чего его госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние здоровья – удовлетворительное.

Причины ЧП устанавливает группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, что вчера, 20 июля, на Донбассе произошёл масштабный обстрел украинских позиций со стороны агрессора, есть раненый. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Также несколько дней назад от многочисленных ожогов, полученных в результате обстрела, скончался 29-летний военнослужащий.