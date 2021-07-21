"Стрелять буду!" Неизвестные устроили вооруженные разборки прямо на станции метро в Киеве (видео)

В Киеве прямо в метро неизвестные устроили разборки с оружиеми газовыми баллончиками. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро Крещатик устроили: пистолеты, газовые баллоны… Бедные люди, которые успели надышаться этого", - говорится в публикации.

По данным канала, причины и стороны конфликта устанавливаются.

В комментариях к ролику горожане возмущены произошедшим: "Е**нуться. Город-миллионик, 4 млн людей, начало часа пик, метро. Бегает, х*р пойми кто, с оружием и кричит "стой стрелять буду". Пишут, что на каждой станции метро находятся полицейские и сетуют на их недостаточный уровень работы.

Кое-кто из пользователей шутит о недавней отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, мол, как-то это может быть связано. А кто-то и вовсе предложил версию о том, что так "снимают пранк".

Напомним, в Киеве на станции метро "Академгородок" произошли технические сбои и образовались очереди. Столичные жители подозревали, что к перебоям на станции и в результате давке мог привести недавний потоп.

Как сообщал ранее "Телеграф", в киевском метро на станции "Арсенальная" произошел конфликт между пассажирами из-за нарушения масочного режима.