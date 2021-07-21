Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
Никто не может позволить себе разговаривать с Украиной таким тоном, - Арестович о статье Politico
Никто не может позволить себе разговаривать с Украиной таким тоном, - Арестович о статье Politico
Топ-тема дня: украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов
Топ-тема дня: украиноязычные "Сваты" взбесили российских пропагандистов
Всегда есть сильные и слабые: три важных вывода для Украины с историей вокруг "Северного потока-2"
Всегда есть сильные и слабые: три важных вывода для Украины с историей вокруг "Северного потока-2"
США призывают Украину не поднимать шум из-за "Северного потока-2": Что об этом пишут западные СМИ
США призывают Украину не поднимать шум из-за "Северного потока-2": Что об этом пишут западные СМИ

"Стрелять буду!" Неизвестные устроили вооруженные разборки прямо на станции метро в Киеве (видео)

"Стрелять буду!" Неизвестные устроили вооруженные разборки прямо на станции метро в Киеве (видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф

В Киеве прямо в метро неизвестные устроили разборки с оружиеми газовыми баллончиками. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

"Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро Крещатик устроили: пистолеты, газовые баллоны… Бедные люди, которые успели надышаться этого", - говорится в публикации.

По данным канала, причины и стороны конфликта устанавливаются.

В комментариях к ролику горожане возмущены произошедшим: "Е**нуться. Город-миллионик, 4 млн людей, начало часа пик, метро. Бегает, х*р пойми кто, с оружием и кричит "стой стрелять буду". Пишут, что на каждой станции метро находятся полицейские и сетуют на их недостаточный уровень работы.

Кое-кто из пользователей шутит о недавней отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, мол, как-то это может быть связано. А кто-то и вовсе предложил версию о том, что так "снимают пранк".

Напомним, в Киеве на станции метро "Академгородок" произошли технические сбои и образовались очереди. Столичные жители подозревали, что к перебоям на станции и в результате давке мог привести недавний потоп.

Как сообщал ранее "Телеграф", в киевском метро на станции "Арсенальная" произошел конфликт между пассажирами из-за нарушения масочного режима.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 192

Все по теме:

Киев, Стрельба, Метро, Станция метро Крещатик, Разборки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
02 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
03 Украина будет вынуждена срочно освобождать Донбасс: Грымчак указал на важную причину
04 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
05 Виктор Чумак требовал назначить ему пенсию 135 тыс грн, поскольку "16 дней служил в армии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые детали о взрыве &quot;Ровноазот&quot;: в сети показали виновницу аварии (видео)
Новые детали о взрыве "Ровноазот": в сети показали виновницу аварии (видео)
Бразильцы пытались ввести кокаин в Украину: один проглотил целый килограмм, второй оказался находчивее (фото)
Бразильцы пытались ввести кокаин в Украину: один проглотил целый килограмм, второй оказался находчивее (фото)
Больше всего досталось МВД и Минобороны: Кабмин провел зачистку топ-чиновников
Больше всего досталось МВД и Минобороны: Кабмин провел зачистку топ-чиновников
Солистка группы KAZKA выйдет на паркет &quot;Танцев со звездами&quot; в новом сезоне
Солистка группы KAZKA выйдет на паркет "Танцев со звездами" в новом сезоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь