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Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)

Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
19:29 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Стало известно, кто 21 июля в киевском метро устроил разборки с оружием и газовыми баллончиками - это были националисты и леворадикалы.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

Детали драки рассказал националист Евгений Карась. Он сообщает что нападение совершили леворадикалы.

"Пострадавшие, пожалуй, есть с обеих сторон. Схватка была непродолжительной, секунд пятьдесят", - говорит националист.

Также мужчина заявил, что во время драки прохожий гражданин Кавказа достал пистолет, чтобы прекратить разборки, но ни в кого не стрелял.

Кроме того, во время драки распыляли слезоточивый газ, говорит Карась.

"Националисты ехали на суд, на них напали, левые отступили, а националисты дальше поехали на суд. Все довольны", - подытожил мужчина. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одесской области в селе Фонтанка во время свадьбы чеченцы открыли стрельбу прямо посреди улицы. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 559

Все по теме:

Киев, Драка, Стрельба, Метро, Националисты, Леворадикалы.
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