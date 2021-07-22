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Одесса встала после потопа: маршрутки тонут, люди ездят в грузовиках по ценам такси (видео)

Одесса встала после потопа: маршрутки тонут, люди ездят в грузовиках по ценам такси (видео)
12:39 Сегодня Телеграф ГСЧС

После ночи в Одессе, когда менее чем за 12 часов выпала месячная норма осадков, день не принес облегчения Южной Пальмире. Дороги затопило, а часть города оказалась практически отрезанной.

Из поселка Котовского добираться приходится практически вплавь - сообщают местные Телеграм-каналы. 

Маршрутный автобус №146, который ездит от проспекта Жукова на улицу Затонского, буквально "утонул" на работе. Людей вызволили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. ЧП произошло на улице Черноморского казачества. 

Людей перевозят не только машины, но и строительная техника. 

В соцсетях сообщают, что предприимчивые местные жители организовали своего рода службу такси - на грузовике за 100 гривен предлагают перебраться от Пересыпского моста до улицы Паустовского. Согласно другим источникам - это одна из частных компаний организовала для своих сотрудников способ добраться на работу. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что стихия накрыла столицу Украины. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Одесса, Маршрутка, Потоп, Поселок Котовского, Пересыпский мост.
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