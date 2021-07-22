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Решил отомстить обидчику после смерти: в Одесской области задержали потрошителя могилы

Решил отомстить обидчику после смерти: в Одесской области задержали потрошителя могилы
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве на кладбище над могилой умершего.

Об этом в четверг, 22 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

Преступление призошло еще в прошлом году на кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района. 

Позже правоохранители выяснили, что сделал это местный житель, который хотел отомстить покойному за все обиды, нанесенные ему покойным при жизни, ведь мужчины были в плохих отношениях и часто конфликтовали.

Начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского района Александр Бодюл рассказал, то  в рамках досудебного расследования полицейские провели ряд экспертиз и собрали доказательства вины подозреваемого.

"В ближайшее время материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд, который примет решение о наказании правонарушителя в соответствии с действующим законодательством", - сказал Бодюл.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как 19 июля в Одесской области ливни размыли старое кладбище из-за чего посреди дороги вылезли человеческие кости.

Ранее 15-летняя блогер из Харькова отличилась заснятыми на видео танцами на кладбище.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Одесская область, Кладбище, Могилы, Наругательство.
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