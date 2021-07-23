Жителей Ровенщины шокировали лужи ярко-розового цвета: экоинспекция начала расследование (фото)

Возле Ровно люди обнаружили на полях неизвестную жидкость розового цвета.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный в Фейсбук.

По его словам, предварительные данные указывают, что это могут быть агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных земель.

"Сейчас специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ДСНС и Гидрометеорологической службой Украины выехали на место загрязнения", - сообщил он, добавив, что ситуация находится под контролем министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Как сообщалось ранее, в на заводе "РовноАзот" во вторник произошел взрыв и выброс в воздух желтого смога.

Позже было установлено, что произошла утечка азотной кислоты. Впрочем в ГСЧС заверили, что утечка угрозы людям не несет, а в сети появились кадры взорвавшейся трубы.