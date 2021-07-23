Жителей Ровенщины шокировали лужи ярко-розового цвета: экоинспекция начала расследование (фото)

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Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Возле Ровно люди обнаружили на полях неизвестную жидкость розового цвета. 

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный в Фейсбук

По его словам, предварительные данные указывают, что это могут быть агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных земель. 

"Сейчас специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ДСНС и Гидрометеорологической службой Украины выехали на место загрязнения", - сообщил он, добавив, что ситуация находится под контролем министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. 

Ровно, розовая жидкость на полях

Ровно, розовая жидкость на полях

Ровно, розовая жидкость на полях

Как сообщалось ранее, в на заводе "РовноАзот" во вторник произошел взрыв и выброс в воздух желтого смога. 

Позже было установлено, что произошла утечка азотной кислоты. Впрочем в ГСЧС заверили, что утечка угрозы людям не несет, а в сети появились кадры взорвавшейся трубы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Ровенская область, Загрязнение, Госэкоинспекция, Андрей Малеванный.
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