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Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал "порнушку" с малолетними спортсменками

Под видом фотосессии спортивного белья тренер снимал "порнушку" с малолетними спортсменками
22:49 Сегодня Телеграф

Сделанные обманным образом откровенные снимки маленьких акробаток наставник размещал на форуме DarkNet – скрытом из общего доступа сегменте интернета. Само правонарушение происходило еще три года тому назад – зимой 2018-го, но только сейчас злоумышленнику объявили подозрение. Уголовное преступление разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями Александровского отдела полиции области.

"48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие, – сообщает полиция. - Однако злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.
Затем изготовленный противоправный контент фигурант распространял на тематическом форуме в DarkNet для получения прибыли".

От противоправных действий пострадали три девочки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

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"Телеграфу" удалось узнать больше подробностей. Съемками занимался тренер частного кружка спортивной акробатики – понятное дело, что его название и место расположения правоохранителями не раскрывается.

Все это "неподобство" выявила киберполиция во время мониторинга интернета. А вот родители юных моделей в полицию не обращались, и узнали о том, как использовали их детей, уже во время следственных действий.

После тренировок по акробатике тренер оставлял детей на фотосессию. И фотосессию спортивного белья действительно проводили для многих детей, а вот "откровенную" – только для нескольких. Одних из них он фотографировал только в трусиках, а кого и полностью обнаженными – в зависимости от того, до какой степени смог уговорить раздеться.

А если дети и пытались что-то рассказать родителям, то взрослые не вслушивались, ведь они были уверены, что наставник готовит рекламу спортивной одежды.

В ходе обыска в доме фигуранта полицейские изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, на удаленной технике содержались более 500 гигабайт снимков порнографического характера с участием детей.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Суд избрал "порнотренеру" меру пресечения в виде личных обязательств.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Запорожская область, Детская порнография.
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