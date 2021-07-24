В Днепре поймали подозреваемых в жестоком избиении правозащитницы (их фото)

В городе Днепр задержали двух подозреваемых в избиении активистки Натальи Эшонкуловой, произошедшем вечером 15 июля.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram-канале.

«Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу", - говорят правоохранители.

В избиении женщины подозревают двух жителей Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет.

В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за ними и в нужный момент задержали, говорят в полиции.

Потерпевшая нападающих узнала. После заявления МВД о задержании она также поделилась новостью на странице в Facebook.

В ближайшее время суд изберет преступникам меры предосторожности.

Следователи полиции взяли виновных под стражу до суда.

"Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются », - сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях избиения активистки Эшонкуловой и о том, как проходило расследование.