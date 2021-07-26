На Одесчине водитель засунул руку в двигатель и не смог достать: пришлось вызывать спасателей (фото)

В селе Малая Долина Одесского района мужчине из-за ремонта двигателя авто понадобилась помощь спасателей. Чрезвычайная ситуация случилась в воскресенье, 25 июля.

Про необычный случай сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям рассказали на сайте.

Местный житель ремонтировал легковое авто, когда неожиданного его рука застряла в моторном отсеке, ее прижало двигателем. Пришлось вызывать ГСЧС. С помощью универсального гидравлического инструмента и домкрата руку мужчины смогли освободить.

(Фото: ГСЧС)

Освобожденному из "плена" пострадавшему понадобилась помощь медиков.

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