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На Одесчине водитель засунул руку в двигатель и не смог достать: пришлось вызывать спасателей (фото)

На Одесчине водитель засунул руку в двигатель и не смог достать: пришлось вызывать спасателей (фото)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В селе Малая Долина Одесского района мужчине из-за ремонта двигателя авто понадобилась помощь спасателей. Чрезвычайная ситуация случилась в воскресенье, 25 июля. 

Про необычный случай сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям рассказали на сайте. 

Местный житель ремонтировал легковое авто, когда неожиданного его рука застряла в моторном отсеке, ее прижало двигателем. Пришлось вызывать ГСЧС. С помощью универсального гидравлического инструмента и домкрата руку мужчины смогли освободить. 

рука в двигателе

(Фото: ГСЧС)

Освобожденному из "плена" пострадавшему понадобилась помощь медиков. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина в Таиланде засунул свой пенис в навесной замок и не смог достать. Пришлось резать. 

В Одессе накануне нашли три мины, их обнаружил местный житель под мусорным баком. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Двигатель, Одесская область, ДСНС, Новости Одессы.
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