"Достали артой за 16 км": появилась новая информация об утреннем обстреле на Донбассе

В понедельник, 26 июля, оккупационные войска открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили семь военнослужащих.

Военный эксперт и ветеран боев на Донбассе Андрей Шор раскрыл детали происшествия.

Он указал, что артудар пришелся по контрольно-наблюдательному пункту, который расположен в районе Карловки.

"При этом его достали артой за 16 км, с предварительной беспрепятственной разведкой БПЛА", - сказано в сообщении.

Он добавил, что обстрел велся рано утром по жилым домам, когда люди еще спали.

"Много раненых. Женщина тяжелая", - сообщил Шор.

По его данным, в ответ ВСУ сделали несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

В комментариях к записи, он уточнил, что обстрел велся из района Старомихаиловки.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки, 25 июля, противник открывал огонь 11 раз, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих ВСУ.