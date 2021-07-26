Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчан
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)
В Воронеже не сели: Boeing 737, летевший в Турцию на одном двигателе, отправили в Москву
В Воронеже не сели: Boeing 737, летевший в Турцию на одном двигателе, отправили в Москву
Между молотом и наковальней: как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США
Между молотом и наковальней: как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США

"Достали артой за 16 км": появилась новая информация об утреннем обстреле на Донбассе

"Достали артой за 16 км": появилась новая информация об утреннем обстреле на Донбассе
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В понедельник, 26 июля, оккупационные войска открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили семь военнослужащих

Военный эксперт и ветеран боев на Донбассе Андрей Шор раскрыл детали происшествия. 

Он указал, что артудар пришелся по контрольно-наблюдательному пункту, который расположен в районе Карловки. 

"При этом его достали артой за 16 км, с предварительной беспрепятственной разведкой БПЛА", - сказано в сообщении. 

Он добавил, что обстрел велся рано утром по жилым домам, когда люди еще спали.  

"Много раненых. Женщина тяжелая", - сообщил Шор. 

По его данным, в ответ ВСУ сделали несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. 

В комментариях к записи, он уточнил, что обстрел велся из района Старомихаиловки. 

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки, 25 июля, противник открывал огонь 11 раз, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих ВСУ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
03 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 Победителю триатлона на Олимпиаде в Токио стало плохо после финиша
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
Центральные улицы Киева перекроют для автомобилей: названы сроки и причина (фото)
В Тунисе протест у здания парламента перерос в столкновения, в ход пошли камни и бутылки: в чем причина (фото, видео)
В Тунисе протест у здания парламента перерос в столкновения, в ход пошли камни и бутылки: в чем причина (фото, видео)
На Львовщине из поезда прямо на железнодорожные пути выпал парень: подробности
На Львовщине из поезда прямо на железнодорожные пути выпал парень: подробности
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь