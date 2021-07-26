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В ночном клубе Днепра жестоко избили двух мужчин - охрана не отреагировала (видео)

В ночном клубе Днепра жестоко избили двух мужчин - охрана не отреагировала (видео)
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф bartolomeо

В городе Днепр ночью 25 июля в клубе "Bartolomeo" двух мужчин избили до потери сознания, а охрана заведения даже не вмешалась.

Об этом сообщает "24 канал".

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что  нападавших было 3. Один из них стоял впереди пострадавших, а другие нападали сзаду. 

Когда драка закончилась, ее участники разошлись в разные стороны, а пострадавшие упали и в тот момент в заведении включили свет.

В Telegram-канале "Днепр сейчас" пишут, что, ровный скол зубов у избитого свидетельствует о том, что удары наносили кастетом.  

Отец одного из пострадавших заявил, что ни охранники, ни администрация не попытались прекратить драку.

Работники и руководство клуба отказываются что-то комментировать и умалчивают о произошедшем.

Сейчас избитые мужчины находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские начали расследовать детали произошедшего и  открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

В случае, если виновных найдут, им придется заплатить штраф до 850 гривен.

Кроме того, за содеянное они могут получить до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 июля задержали подозреваемых в нападении на активистку Наталью Эшонкулову.

Также напоминаем о том, как 21 июля на станции метро Крещатик в Киеве подрались националисты и радикалы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 406

Все по теме:

Драка, Днепр, Избиение, Ночной клуб, "Bartolomeo".
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