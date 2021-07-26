На оживленном перекрестке Харькова сквозь землю прорвался огненный столб (видео)

26 июля в спальном районе Харькова из-под земли вырвался огненный столб.

О возгорании, которое произошло возле пешеходной дорожки на оживленном перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда, и последующем столбе дыма сообщает Status Quo.

По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания силового кабеля: оно было настолько сильным, что огонь прорвался сквозь землю.

Сейчас на месте работают аварийные бригады. Официальная информация о ЧП будет позже.

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Напомним, в Харькове на улице Золочевской, 24-а в Холодногорском районе города сработала система безопасности лифта, внутри которого находилась женщина. В результате ЧП произошел настоящий переполох.

Ранее "Телеграф" также писал, что с харьковчанами произошел вопиющий случай - у автобуса из Кирилловки отвалилось колесо на трассе.