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Делать выводы пока рано: в полиции назвали основную версию причин смерти полицейского-должника в Одессе (видео)

Делать выводы пока рано: в полиции назвали основную версию причин смерти полицейского-должника в Одессе (видео)
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф

В понедельник, 26 июля, в одесском парке Победы был обнаружен повешенный мужчина. Ним оказался замначальника патрульной полиции Измаильского района Иван Митькин.  

Как сообщил "7 канал", его источники в правоохранительных органах подтвердили, что погибшим был Митькин. 

Все обстоятельства указывают на то, что он совершил самоубийство. Однако там сообщают, что делать выводы еще рано.

"Как стало известно нашему корреспонденту на месте происшествия, одна из версий инцидента — убийство", - говорится в сообщении. 

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство, - ред) с отметкой - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе полиции

Напомним, о пропаже Митькина стало известно 24 июля. Сообщалось, что до этого он набрал долгов на общую сумму в 300 тысяч долларов США (более 8 миллионов гривен), затем ограбил квартиру, которую снимал с коллегами, а после удалился из всех рабочих чатов и исчез. 

У полицейского остались жена и двое детей, одному из них всего два месяца. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

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Одесса, Полиция, Измаил, Иван Митькин.
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