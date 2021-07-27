Нашествие медуз на пляжи Азовского моря: что сейчас происходит на украинских курортах (фото, видео)

В июле 2021 года отдыхающим на курортах на юге Украины "повезло" стать свидетелями нашествия медуз, из-за чего работникам баз отдыха и просто неравнодушным людям пришлось убирать выброшенных на берег животных с пляжей.

Как сообщает "Новый визит", 23 июля около 50 человек вышли на уборку базы отдыха "Арабатская Стрелка".

Мертвых медуз собирали лопатами, и грузили на трактор. Ныне же, по их словам, Азовское море значительно очистилось и там можно купаться без проблем.

В YouTube-канале "Кирилловка.Укр" показали видео с дрона, на котором видно, что в селе Счастливцево и на Арабатской стрелке медуз нет и люди спокойно отдыхают и купаются в море.

Как сообщалось ранее, в Бердянске журналисты, видимо, настолько устали от нашествия медуз, что решили попробовать их на вкус. Чем это закончилось, читайте в материале "Телеграф".