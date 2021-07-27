Огонь на Хортице удалось ликвидировать: полиция выясняет причины пожара (фото)

Во вторник, 27 июля, на острове Хортица в Запорожье вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание удалось локализовать в 14:52, а затем и вовсе ликвидировать.

В сообщении указывается, что огонь успел распространиться на площади около 1 гектара, из них 300 квадратных метров пришлось на верховой пожар.

Вследствие инцидента никто не погиб и не пострадал.

Тем временем в полиции добавили, что сообщение о пожаре поступило около 13:30. К моменту прибытия следователей на Хортицу, на месте уже работали сотрудники ГСЧС и пожарная дружина заповедника.

Правоохранители в настоящее время устанавливают причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 июля в Ровенской области молния ударила в школу из-за чего та чуть не сгорела.