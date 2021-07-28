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Епифаний провел литургию в Михайловском соборе ко Дню Крещения Руси: эксклюзивные фото

Епифаний провел литургию в Михайловском соборе ко Дню Крещения Руси: эксклюзивные фото
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф

В Киеве проходят мероприятия, посвященные 1033 годовщине Крещения Руси-Украины. В Михайловском Златоверхом кафедральном соборе Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел Божественную литургию. 

С места событий о ходе мероприятия сообщает корреспондент "Телеграфа". 

Sofievskij sobor28.07.2021

Sofievskij sobor28.07.2021

Sofievskij sobor28.07.2021

Sofievskij sobor28.07.2021

Sofievskij sobor28.07.2021

Sofievskij sobor28.07.2021

После проведения публичного богослужения прихожане и духовенство отправятся на Владимирскую горку, где совершат молебен. В 2021, как и в прошлом году, Синод ПЦУ принял решение отказаться от Крестного хода. 

В День Крещения Руси-Украины чтят память равноапостольного князя Владимира, который крестил своих подданых в 988 году. Крещение произошло на реке Почайна в Киеве. Религиозная реформа Владимира положила начало новому периоду в истории. 

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В то время как ПЦУ отказалось от Крестного хода, православная церковь Московского патриархата 27 июля организовала многотысячный ход перекрыв движение в Киеве. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПЦУ популярнее среди украинцев чем православные церкви других направлений. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Молебень, Крещение Руси-Украины, Божественная литургия, Православная Церковь Украины, ПЦУ, Предстоятель ПЦУ Епифаний.
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