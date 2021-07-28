В Харьковском зоопарке умерла легендарная слониха Тэнди - ей было 23 года

В Харьковском зоопарке, который должен начать работу после масштабной реконструкции 23 августа, умерла слониха Тэнди. Причиной смерти стало хроническое заболевание суставов.

Об этом сообщает сайт Харьковского зоопарка.

Слонихе было 23 года. Для слона, который живет в зоопарке - это солидный возраст, в природной среде эти гиганты доживают до 50-60 лет при благоприятных условиях. На сайте зоопарка разместили памятное видео, где можно увидеть молодую слониху Тэнди.

Слониха Тэнди болела с детства - у нее было генетическое заболевание, которое передалось от отца, слона Таруна.

Она слоненком в возрасте двух лет прибыла в Харьковский зоопарк, при росте и наборе веса проявились первые симптомы. Международный консилиум ветеринаров поставил Тэнди диагноз - дисплазия коленного сустава. Все время за Тэнди наблюдали совместно с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), подобрали поддерживающее лечение.

Тэнди была любимицей харьковчан, поэтому в зоопарке отклонили предложение усыпить слониху. В последнее время состояние животного ухудшилось и она умерла.

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