В Киеве прихожане ПЦУ отправились на Владимирскую горку для молебна - фоторепортаж с места событий

После Божественной литургии в Михайловском соборе Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отправился для молебна на Владимирскую горку.

О происходящем сообщает корреспондент "Телеграфа".

Послушать молебен ко дню 1033 годовщины Крещения Руси собрались многочисленные прихожане. На Владимирской горке развернули украинский флаг.

Равноапостольный князь Владимир, согласно историческим сведениям, крестил Русь в 988 году. Предстоятель ПЦУ Епифаний в поздравлении к празднику отметил его роль и заслуги княгини Ольги, которая приняла христианство в 955 году, в духовном развитии страны:

"Именно благодаря этому в сравнительно короткое время княжеское Киевское государство в правление равноапостольного Владимира Великого и сына его благоверного Ярослава Мудрого укрепилось и выросло. Через Крещение народ наш присоединился к семье христианских народов Европы, узнал сокровища науки и книжного учения, архитектуры и искусства", — отметил митрополит.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

В 2021 году ПЦУ приняла решение не организовывать Крестный ход. В Московском патриархате приняли противоположное решение и 27 июля прошли от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре.