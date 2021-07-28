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В Киеве прихожане ПЦУ отправились на Владимирскую горку для молебна - фоторепортаж с места событий

В Киеве прихожане ПЦУ отправились на Владимирскую горку для молебна - фоторепортаж с места событий
13:01 Сегодня Телеграф

После Божественной литургии в Михайловском соборе Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отправился для молебна на Владимирскую горку. 

О происходящем сообщает корреспондент "Телеграфа".

Крещение Руси 2021 Киев

Крещение Руси 2021 Киев флаг

Епифаний на Владимирской горке

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Послушать молебен ко дню 1033 годовщины Крещения Руси собрались многочисленные прихожане. На Владимирской горке развернули украинский флаг. 

Равноапостольный князь Владимир, согласно историческим сведениям, крестил Русь в 988 году. Предстоятель ПЦУ Епифаний в поздравлении к празднику отметил его роль и заслуги княгини Ольги, которая приняла христианство в 955 году,  в духовном развитии страны:

"Именно благодаря этому в сравнительно короткое время княжеское Киевское государство в правление равноапостольного Владимира Великого и сына его благоверного Ярослава Мудрого укрепилось и выросло. Через Крещение народ наш присоединился к семье христианских народов Европы, узнал сокровища науки и книжного учения, архитектуры и искусства", — отметил митрополит. 

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф". 

В 2021 году ПЦУ приняла решение не организовывать Крестный ход. В Московском патриархате приняли противоположное решение и 27 июля прошли от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Владимирская горка, Крещение Руси-Украины, ПЦУ, Митрополит Епифаний.
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