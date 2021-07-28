Журналистские удостоверения и COVID-справки: в Хмельницкой области разоблачили цех по изготовлению фальшивых документов

В городе Каменец-Подольский была задержана группа лиц, занимавшихся созданием поддельных документов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Организатором предприятия оказался 31-летний местный житель, приобщивший к своему "бизнесу" двух помощников.

Следствие установило, что продажа фальшивых документов проводилась на различных интернет-платформах объявлений и в социальных сетях.

Во время санкционированного обыска типографии и мест проживания злоумышленников сотрудники полиции обнаружили и изъяли: деньги, удостоверения и дипломы по специальности "журналист", мокрые печати различных министерств, медицинских учреждений, частных лабораторий, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Также правоохранители изъяли "черновую" документацию и компьютерную технику с установленным программным обеспечением для изготовления документов с образцами дипломов.

Продолжается уголовное производство по части 1 статьи 199 "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ранее схему с поддельными ПЦР-тестами разоблачила Служба безопасности Украины. "Аферу" прокручивали столичные туристические фирмы.