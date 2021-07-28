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Муж задушил жену из-за отказа готовить ужин посреди ночи: подробности трагедии под Киевом

Муж задушил жену из-за отказа готовить ужин посреди ночи: подробности трагедии под Киевом
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В селе Кожуховка Васильковского райна Киевской области в ночь на вторник, 27 июля, мужчина задушил свою 34-летнюю жену, с которой прожил в браке 16 лет, ведь она отказалась готовить ему еду. 

Об этом сообщает передача "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV.

После убийства мужчина пошел спать, а в обед следующего дня сказал родственникам жены, что она умерла ночью. 

Правоохранители не поверили в эту версию, поскольку следы на теле погибшей явно указывали на насильственную смерть, и злоумышленник признался в содеянном.

Как рассказал сознавшийся мужчина, еще вечером у пары произошла ссора, поэтому женщина пошла спать в одну комнату, а муж - в другую.

Ночью супруг встал и попросил жену приготовить поесть, но она ему отказала. 

Из-за этого мужчина начал душить супругу, закрывать руками нос и рот, впоследствии чего она умерла. 

Полицейским соседи сообщили, что пара часто ссорилась и вместе выпивала. 

По словам сестры погибшей, женщина любила мужа, хотя он часто ее избивал.

Сейчас обоснованно подозреваемому суд избирает меру пресечения. Если же его вина в содеянном будет доказанна, то мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 июля в Москве муж и жена совместно готовили ужин, однако поругались из-за различных подходов к приготовлению пищи. Скандал закончился порезом при попытке отобрать друг у друга нож, чтобы показать "как надо", и вызовом полиции. 

Напоминаем о том, что в январе 2021 года в Бразилии муж 14 раз выстрелил в жену из-за откровенного видео в TikTok и убил себя.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киевская область, Убийство, Муж, Удушение, сумья.
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