Сожгли "300 миллионов гривен": появилось видео уничтожения конопляной плантации на Херсонщине

В Херсонской области уничтожили конопляное поле, которое в минувшие выходные обнаружили правоохранители на территории бывшей птицефабрики в Чаплынской территориальной общине. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Коноплю высаживали с помощью специальной сельскохозяйственной техники, а вдоль рядов даже было предусмотрено капельное орошение для полива. Незаконные посевы оценивают в 300 миллионов гривен.

Как показано в ролике, более 34 тысяч кустов гибридной конопли с повышенным содержанием каннабиноидов, посеянные на площади в один гектар, тракторами погрузили в грузовые авто. После этого все "вещдоки" выгрузили на землю и подожгли.

Сообщается, что полиция задержала четырех вероятных злоумышленников, деятельность которых была связана с незаконным обращением наркотических веществ. Правоохранители устанавливают организатора преступной группировки и других участников наркобизнеса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве полиция "накрыла" склад с героином более чем на миллиард гривен. В наркоконтрабанде подозревают двух граждан Турции. Наркотики они прятали в фейковых кирпичах.