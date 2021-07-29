Тела пришлось извлекать спецсредствами: близ Умани в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок (фото)

В Черкасской области возле села Малая Севастьяновка Уманского района в ДТП погибла семья из трех человек, среди них - 12-летняя девочка.

Об этом сообщает Национальная полиция области.

Авария случилась в 9 утра. Водитель легкового авто Volkswagen выехал на встречную полосу. К несчастью, в результате маневра он столкнулся с грузовиком Renault. Грузовик после столкновения вынесло на обочину.

(Фото: Национальная полиция)

В результате ДТП от полученных травм погибла семья в легковом авто - 40-летний водитель, его супруга и несовершеннолетняя дочь. Машину так изувечило, что для извлечения тел погибших привлекли Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

(Фото: ГСЧС)

Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее "Телеграф" рассказывал про масштабное ДТП на трассе "Киев-Одесса", где рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Также накануне в Одессе чудом выжил газонокосильщик, которого "подмял" под себя трамвай.